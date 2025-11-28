Eski AKP'li vekil Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı.

Son olarak İmralı'ya giden heyetle terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan arasında geçtiğini savunduğu diyalogları sosyal medya hesabından paylaşan Şamil Tayyar, bu defa partisindeki bazı isimleri hedef aldı.

Aynı zamanda parti içinde "mıntıka temizliği" çağrısında da bulunan Tayyar, bazı kişilerin AKP'nin sahibi gibi davrandığını belirterek bu tutumların hem partiye hem devlete zarar verdiğini ifade etti.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Son günlerde bir kez daha müşahede ettik, AK Parti’nin sağlam bir mıntıka temizliğine ihtiyaç var.

Kendisini AK Parti’nin sahibi, mahallenin bekçisi, devletin sözcüsü sanan zavallı güruhun hadsizlikleri, kiminin şaklabanlıkları, soytarılıkları, komedi dans üçlüsünü andıran replikleri önceleri kabak tadı veriyordu, şimdi hem partiye hem devlete zarar veriyor.

Reis maskesi altında parmak sallıyorlar, omzundan ateş ediyorlar, düdük çalıyorlar, yarım akıllarıyla tehdit ediyorlar, yetmiyor, sahte kabadayılıklarını ticari kazanca dönüştürüyorlar.

AK Parti mıntıka temizliğine bir başlasa, eminim, bu sahtekarlar yargının da radarına takılır."