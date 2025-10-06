Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği ihlal kararı sonrası avukatları tarafından tahliye talepli istinaf başvurusu yaptığı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 8 Ekim'de tahliye edileceği iddia edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin ise AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'O ARTIK HÜKÜMLÜ'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş’ın 8 Ekim’de tahliye edileceğine ilişkin iddialar olduğunu belirten Tayyar şunları kaydetti:

"İddia sahipleri, Adalet Bakanlığı'nın hak ihlali kararı veren AİHM’e itiraz etmeyeceğini ve tahliye yolunun açılacağını söylüyorlar. Fakat gerçek öyle değil. Bunu bir temenni değil durum tespiti olarak yazıyorum. Demirtaş, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası aldı, artık bir hükümlü ve dosyası istinafta, Adalet Bakanlığı ise AİHM’in tutuklamaya dair hak ihlali kararına karşı itiraz hakkını kullanmış. Dolayısıyla şu aşamada tahliye ihtimali yok."

DEMİRTAŞ'IN AVUKATINDAN İTİRAZ

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da Şamil Tayyar'ın mesajını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şamil Bey, gerçek öyle de değil. Demirtaş ve arkadaşları hakkında verilen karar kesinleşmediği için sıfatları 'hükümlü' değil, 'tutuklu'dur. AİHM kararının infazı, kesinleşmesine bağlı değildir. Tutukluluk her zaman gözden geçirilebilir. Tabi 'Kardeşlik ve Hukuk' bakî ise."

DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLİR Mİ?

Sözcü TV'ye konuşan Anayasa Hukukçusu Süheyl Batum, "Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı AİHM dün vermedi. Demirtaş 9 yıldır içeride. AİHM kararına uyulmadı. Olay baştan sistemin planladığı gibi gidiyor. DEM Parti'nin seçmenleri de farkında. İktidar CHP'yi de saf dışı bırakıp Türkler, Kürtler, Araplar diyerek bir projeyi gerçekleştirecek. Bu proje için de günlerdir konuşuyorlar" dedi.