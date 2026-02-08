Metropoll Araştırma’nın anket sonuçlarına göre, toplumun yüzde 67,1'i ekonomik krizin sona ermesi için iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor. Anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 31,4'ü ise iktidarın değişmesine gerek olmadığını ifade etti. Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar X hesabından yaptığı paylaşımda anketin sonuçlarını değerlendirdi. Tayyar "Araştırma, iktidara öfkenin ise henüz kesin umutsuzluğa dönüşmediğini gösteriyor. Haliyle iktidar, toplumsal öfkenin kaynağını kurutursa muhalefetin gelecek senaryosunun tümden çökeceği anlaşılıyor. Seçime giden yolda başarı için… İktidarın sorunları çözerek, muhalefetin güvenli yol inşa ederek ilerlemesi kaçınılmaz gözüküyor" dedi.

