Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülen davada ara kararlar açıklandı.

Buna göre; aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Söz konusu kararın ardından AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'CEZA ALSA BİLE...'

Kararı 'doğru ve yerinde' şeklinde yorumlayan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tahliye kararı, doğru ve yerinde bir karardır.

Karalar, her fırsatta isnat edilen suçlamaya karşı siyasi polemik yapmak yerine hukuki zeminde kendini savunmaya çalıştı.

Ayrıca, suçlu bulunup ceza alsa bile ancak bu kadar yatardı.

Adalet, iyidir."