Fenerbahçe'de Sadettin Saran, başkanlık görevine resmen başlarken Samandıra'da yaşanacak değişim merak konusu oldu.

Eski yönetimin seçimden kısa bir süre önce takımın başına getirdiği teknik direktör Domenico Tedesco'nun koltuğu sallantıya girerken Fenerbahçe'de yeni teknik adam iddiaları da dillendirilemeye başladı.

'HAZIRIM' MESAJI

Yakın zamanda ayrılık ihtimalinin konuşulduğu Tedesco'nun yerine olası adaylar arasında Aykut Kocaman'ın adı öne çıkıyor. Ancak Fenerbahçe'nin son şampiyonluk yaşadığı sezonda takımın başında yer alan teknik direktör Ersun Yanal'ın da ismi sarı lacivertli ekip ile anılmaya başlandı..

Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazandıran Ersun Yanal'ın, aracılar vasıtasıyla Başkan Sadettin Saran'a mesaj gönderdiği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın, "Göreve hazırım" dediği ifade edilirken yönetimin teknik direktör konusunda nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.