Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı. Suudi Arabistan'a transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz da listede yer aldı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

İLK MAÇ ALMANYA'DA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Galatasaray, lig aşamasının son haftasında ise 28 Ocak 2026 tarihinde İngiltere'nin Manchester City takımına konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle:

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray

LİG FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.