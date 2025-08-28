UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün saat 19.00'da çekilecek kura ile yeniden başlıyor... Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı kura çekimi bu kez alışılmışın dışında bir formatla sahneye çıkıyor. 21 yıl sonra ilk kez köklü bir değişiklik yaşanıyor ve artık grup aşamaları tarihe karıştı. Yeni sistemde takımlar “lig formatında” mücadele edecek.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Bu sezon 36 takım yer alıyor ancak klasik gruplar kaldırıldı. Her ekip sekiz maç oynayacak; dördü iç sahada, dördü deplasmanda. Ocak ayında 25 ila 36. sırada kalan takımlar Avrupa’ya veda edecek. Kura çekiminde her takım, her torbadan iki rakiple eşleşecek. Bu rakiplerden biriyle evinde, diğeriyle deplasmanda karşılaşacak. Aynı ülke takımlarının eşleşmesi kural olarak engellenirken, bir kulüp en fazla aynı ülkeden iki rakiple karşılaşabilecek.

Ligde ilk 8’e girenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise Şubat ayında yapılacak play-off eşleşmeleriyle son 16 biletini almaya çalışacak. 25’in altında kalanlar için ise Avrupa defteri kapanacak.

AVRUPA LİGİ’NE DÜŞME YOK

Yeni formatın en dikkat çekici yönlerinden biri, artık Şampiyonlar Ligi’nden elenen bir takımın Avrupa Ligi’ne geçememesi. Aynı şekilde Avrupa Ligi’nden de Konferans Ligi’ne düşme imkânı kaldırıldı. Yani “elendiğin anda Avrupa defteri kapanıyor” dönemi başladı.

KURA ÇEKİMİ ESKİDEN ÇOK FARKLI

Geçmiş yıllarda, 32 takımın kaderi eski futbolcuların sahnede topları çekmesiyle belirleniyordu. Ancak yeni sistemde işler değişti. 36 takımla birlikte karmaşık hâle gelen kurayı aynı yöntemle yapmak için 1296 top ve üç saatten fazla süre gerekiyordu. Bu nedenle süreç farklı bir formatla düzenlendi. UEFA Kulüp Organizasyonları Komitesi, turnuvanın yeni yapısına uygun özel bir kura sistemi belirledi.

Turnuvaya katılan 36 takım, sezon başında belirlenen kulüp katsayılarına göre dört torbaya ayrılacak. Birinci torbada ise yalnızca son Şampiyonlar Ligi şampiyonu yer alacak.

DİJİTAL VE MANUEL KURA BİRLİKTE

Kura çekimi hem manuel hem de dijital yöntemle yapılacak. Önce torbalardan bir top çekilerek takımın adı açıklanacak, ardından bilgisayar sistemi kurallara uygun şekilde sekiz rakibi otomatik olarak belirleyecek. Aynı anda maçların iç sahada mı deplasmanda mı oynanacağı da belirlenecek.

UEFA, sürecin adil ve şeffaf yürütülmesi için dijital kura sisteminin bağımsız denetçiler tarafından kontrol edileceğini duyurdu.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EŞLEŞME

Kura çekiminde eski oyuncular sahneye çıkarak takımları torbalardan çekiyordu. Yeni sistemde sahnede basılacak bir düğme ile bilgisayar devreye girecek. Dijital sistem her takımın sekiz rakibini belirleyecek ve maçların ev sahibi/deplasman durumunu da otomatik olarak atayacak.

TORBAYA GÖRE SÜREÇ

1. Torba: Takım çekildikten sonra yazılım sekiz rakibini (torba 1’den iki, diğer torbalardan ikişer) belirleyecek.

2. Torba: Bu takımlar için 1. torbadaki eşleşmeler hazır olacak, yazılım kalan rakipleri torba 2, 3 ve 4’ten seçecek.

3. Torba: Yalnızca 3 ve 4. torbalardan rakipler belirlenecek.

4. Torba: Son torbadaki takımlar için yalnızca aynı torbadan rakip çekilecek.

Play-off’tan itibaren turnuva yine iki maçlı eleme sistemiyle devam edecek. Yarı finallerde de çift maç var, final ise tek maç üzerinden oynanacak.

UEFA, bu yeniliklerle birlikte Şampiyonlar Ligi’ni hem daha rekabetçi hem de daha izlenebilir kılmayı hedefliyor.