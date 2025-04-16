UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Aston Villa, ilk maçta 3-1 yenildiği PSG'yi Villa Pard'ta konuk etti. Karşılaşma öncesi ise marş skandalı yaşandı.

İki takımın seremoniye geldikleri sırada stadyum hoparlörlerinden yükselen marş, herkesi şaşkına çevirdi. Herkesin ezbere bildiği Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşının stadyumda çalınması, herkesi şoke etti. Seremoninin ardından futbolcuların sahaya dağıldığı anda ise hata fark edildi ve bu kez Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Yaşanan bu skandalın ardından Aston Villa ve PSG forması giyen futbolcuların verdikleri tepkiler gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Diğer yandan koyu Aston Villa taraftarı olan İngiltere Prensi William'ın da oğlu George ile birlikte stadyumda olduğu ve bu duruma sinirlendiği ileri sürüldü.

Karşılaşma 3-2 Aston Villa'nın üstünlüğü ile sona ererken, toplamda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan PSG tur atlayan takım oldu.