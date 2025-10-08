UEFA’nın yayın hakları düzenlemesinde köklü bir değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, Netflix de her Şampiyonlar Ligi maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için teklif verecek. UEFA, bu değişimle yıllık geliri en az 5 milyar Euro seviyesine çıkarmayı amaçlıyor.

The Times'da yer alan habere göre; UEFA, yayın haklarının ihaleye çıkarılacağı 2027–2033 dönemi için yenilenen bir model benimsiyor. Bu modelde yayın hakları artık yalnızca tesis bazlı satılmayacak; aynı zamanda bir yayıncıya global bir maç hakkı verilmesi mümkün olacak.

Yapılacak bu köklü değişiklikle Netflix, Amazon gibi dijital yayın platformlarının çok pazarlı teklif yapabilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE'DE YENİ İZLEYİCİ PROFİLİ YARATABİLİR

UEFA’nın yayın modelinde yapmayı planladığı büyük değişiklik, Türkiye’de futbolseverlerin Şampiyonlar Ligi’ni izleme şeklini de etkileme potansiyeline sahip. Netflix’in devreye girmesiyle birlikte, futbol yayıncılığı dijitalleşme yönünde bir adım daha atmış olacak. Türkiye’de hâlihazırda Netflix kullanıcı sayısı 2 milyona yaklaşırken, bu kitleye futbol içerikleri de sunulması, yeni bir izleyici profili yaratabilir.

Ancak bu modelin tüm maçları değil, sadece haftada bir maçı kapsayacağı belirtiliyor.