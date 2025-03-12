Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, maç öncesinde Raphinha’nın Ballon d'Or kazanma şansına sahip olduğunu belirtmişti. Bu görüşe katılan bir diğer isim Thierry Henry oldu. Fransız efsane, 'CBS Sports’ programında Ballon d'Or adaylarını değerlendirirken Raphinha’yı en üst sıraya koydu.

Henry, “Raphinha şu an benim için en önde. Şampiyonlar Ligi’nde 11 gol attı. Mo Salah büyük bir aday, Kane bir aday, Dembélé ise belki... Ancak Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans sergiler ve ligini de kazanırsan, Ballon d'Or için şansın olur. Raphinha şu an harika bir seviyede oynuyor, üstelik sadece bir golü penaltıdan. Salah ve Kane gibi oyuncuların performansını küçümsemiyorum, ama eğer biri aynı sayıda gol atıp penaltı kullanmıyorsa, bu önemli bir detaydır” dedi.

Henry ayrıca, “İyi bir hücum oyuncusunun sadece gol atması yetmez, baskı yapması, savunmaya yardım etmesi ve bekine destek vermesi gerekir. Raphinha bunların hepsini yapıyor,” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Çıktığı 41 maçta 27 gol atıp 17 asist yaparak toplamda 44 gole doğrudan katkı sağladı. Bu istatistikler, onu Ballon d'Or yarışında güçlü bir aday haline getiriyor.

Ancak bireysel istatistikler tek başına yeterli olmayabilir. Henry’nin de vurguladığı gibi Ballon d'Or’u kazanmak için büyük turnuvalarda başarılı olmak ve lig şampiyonluğu kazanmak kritik faktörler arasında. Raphinha’nın bu sezonki performansı, Barcelona’nın hedeflerine ulaşması halinde onu ödül için en güçlü adaylardan biri yapabilir.