UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş mücadelesinde Inter, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk etti. İlk maçı 3-1 kazanan Bodo/Glimt bu maçta da rakibini 2-1 mağlup edip adını son16’ya yazdırdı.

Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri 58. Dakikada Hauge ve 72’de Evjen kaydetti. Inter’in tek sayısı 76’da Bastoni’den geldi.

DEVLERİ TEKER TEKER GEÇTİ

50.000 nüfuslu şehrin takımı olan Bodo/Glimt son oynadığı 4 maçta dev rakiplerini devirdi. Manchester City ve Atletico Madrid’ten sonra Inter’i de hem içerde hem dışarda mağlup eden Norveç temsilcisi Devler Ligi’nde son 16’ya kaldı.