UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Atalanta, Borussia Dortmund'u konuk etti. Eşleşmenin ilk maçını 2-0 kaybeden İtalyan ekibi rövanşta tarihi bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın ilk yarısında tura denge getiren Atalanta 5. dakikada Scamacca ve 45. dakikada Zappacosta’nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 90+7'DE TUR GELDİ Mücadelenin ikinci devresinde İtalyan ekibi vitesini yükseltti. Maçın 57. dakikasında Pasalic attığı golle farkı 3'e getirdi ve Atalanta için turun kapısını araladı. Borussia Dortmund 75. dakikada Adeyemi ile tura dengeyi getirdi. Maç uzatmalara gidecek derken 90+7'de Atalanta penaltı kazandı. Topun başında geçen Samardzic ağları buldu ve 2-0'ın rövanşına 4-1'lik galibiyetle Atalanta'yı son 16'ya taşıdı. İtalyan ekibi bir sonraki turda Arsenal veya Bayern Münih ile eşleşecek.

