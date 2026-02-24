UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid 3-3’ün rövanşında sahasında Club Brugge'u konuk etti. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Atletico'ya galibiyeti getiren golleri, 23, 76 ve 87. dakikalarada Alexander Sörloth ile 48. dakikada Johnny Cardoso kaydetti. Club Brugge'un tek golü ise 38. dakikada Joel Ordonez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Atletico Madrid, toplamda 7-4'lük skorla adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.