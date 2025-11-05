UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası iki sürpriz sonuca sahne oldu.

Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos, sahasında konuk ettiği İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'i 1-0 mağlup etti. 11 yıl önce kurulan Pafos, Villarreal’i karşısında aldığı zaferle kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı.

Pafos'a galibiyeti getiren golü bir döne Türkiye'de Kasımpaşa ve Karagümrük formaları da giymiş olan Derrick Luckassen, 46. dakikada kaydetti.

Tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetine imza atan Pafos, puanını 5'e yükseltirken, Villarreal 1 puanda kaldı.

Gecenin bir diğer sürprizi ise Azerbaycan ekibi Karabağ'dan geldi. Sahasında İngiliz devi Chelsea'yi konuk eden Karabağ, ilk yarısını önde tamamladığı maçta güçlü rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Karabağ'ın gollerini 29. dakikada Leandro Andrade ve 39. dakikada penaltıdan Marko Jankovic kaydetti. Chelsea'nin golleri ise 16. dakikada Estevao ve 53. dakikada Alejandro Garnacho'dan geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da 7 puana yükseldi.