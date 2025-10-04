Avrupa Süper Ligi'ni temsil eden A22 şirketi, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için yeni format önerdi.

Daha önce Devler Ligi'ne paralel bir lig kurarak büyük kulüpleri bünyesine katmak ve gelir pastasının büyük bölümünü bölüşmek isteyen şirket, UEFA ile masaya oturdu.

GİZLİ GÖRÜŞTÜLER

Munda Deportivo'nun haberine göre, UEFA , A22 ve Barcelona ile Real Madrid'in kulüp temsilcileri, karşılıklı olarak tatmin edici bir anlaşmaya varmak amacıyla son sekiz ay boyunca tam gizlilik içinde görüşmeler yürüttüler. Tüm paydaşları memnun edecek ve böylece yıkıcı bir projenin uygulanmasını önleyecek şekilde mevcut Şampiyonlar Ligi'nin evrimine daha da yaklaştılar.

Süper Lig'den UEFA'ya iki çok önemli noktayı içeren nihai bir barış önerisi var. Maçları TV'de yayınlamak için ücretsiz bir küresel platform ve mevcut Şampiyonlar Ligi'ni daha muhteşem hale getirmek için bir değişiklikle kopyalayan bir format.

A22'nin 2027 yılında devreye girmesini önerdiği yeni formatta değişim istenen maddeler ise şu şekilde:

- 36 takım UEFA kulüp puanlarına göre 2 ayrı grupta sıralanacak.

- 1. grup UEFA kulüp puanları yüksek olan takımlardan oluşacak.

- 2. grup UEFA kulüp puanları düşük olan takımlardan oluşacak.

- 1. grupta ilk 8'de yer alan takımlar son 16'ya yükselecek.

- 1. gruptaki ikinci 8 takım ve 2. gruptaki ilk 8 takım play-off oynayacak.

- Maçlar ücretsiz (reklamlı) bir platfromda yayınlanacak.

- Maçları reklamsız izlemek isteyenler premium abonelik satın alacak.