İtalyan basınında yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerinde Eindhoven sokaklarında Napoli taraftarlarıyla ilgili hareketli anlar yaşandı. Hollanda güvenlik güçleri, karşılaşmayı “yüksek riskli” olarak değerlendirerek bölgede olağanüstü önlemler aldı. Yetkililer, toplanma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 180 Napoli taraftarını gözaltına aldı.

Biletleri İptal Edildi, Kentten Uzaklaştırıldılar

Polis kaynaklarına göre gözaltına alınan taraftarların geçerli maç biletleri iptal edildi ve haklarında şehir dışına çıkarılma kararı verildi. Taraftarların sabah saatlerinde Eindhoven’dan uzaklaştırıldıkları açıklandı.

Rainews24: "Önleyici Tedbir" Açıklaması

İtalyan Rainews24 kanalı, Hollanda güvenlik güçlerinin önce “İtalyan taraftarların taşkınlık yaptığı” yönünde açıklama yaptığını, ancak kısa süre sonra bu ifadeyi düzelterek gözaltı kararının önleyici tedbir kapsamında alındığını duyurdu.

Tajani: “Durumu Yakından Takip Ediyorum”

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Lahey Büyükelçiliği’nin konuyla ilgilendiğini belirtti. Tajani, “Eindhoven’da oynanacak maç öncesinde kontrol amacıyla durdurulan Napoli taraftarlarının durumunu yakından takip ediyorum. Hollanda polisi, bileti olmayan taraftarları geri çevirecek.” ifadelerini kullandı.

Taraftarların Tepkisi: “Bilet Aldık Ama Geri Gönderildik”

İtalyan ANSA ajansına konuşan taraftarlardan Fabio, yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı:

“Maç için biletimiz olmasına rağmen bizi geri gönderdiler. Şehre vardığımızda polis etrafımızı sardı ve ayrılmamız gerektiğini söyledi. Bize sanki suç işlemişiz gibi davrandılar.”

Eindhoven’daki olaylar, Şampiyonlar Ligi heyecanı öncesi gölgede kalırken, alınan güvenlik önlemleri ve verilen karar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.