Süper Lig yolcusu Kocaelispor’un tarihi galibiyetine sadece 4 kişi tanıklık etti!

Lider Kocaelispor 7 golle şov yaptı, tribünler sessizliğe büründü

Trendyol 1. Lig’in zirvesinde yer alan ve Süper Lig’e yükselme yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaelispor, sahasında ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Ancak karşılaşmanın en dikkat çeken yanı skor değil, tribünlerdeki sessizlik oldu. Sakaryaspor maçı sonrası alınan saha kapatma cezası nedeniyle Kocaelispor taraftarı tribünlerde yer alamadı. Karşılaşmayı sadece 4 Yeni Malatyaspor taraftarı izledi.

Kocaelispor’dan gol yağmuru: 7-1

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol perdesi erken açıldı. Ev sahibi ekip, rakibi karşısında adeta gol olup yağdı. Kocaelispor’un golleri; 7. ve 20. dakikalarda Samet Yalçın, 41. ve 76. dakikalarda Oğulcan Çağlayan, 45. dakikada Ryan Mendes, 57. dakikada Yusuf Cihat Çelik ve 88. dakikada Ahmet Sagat’tan geldi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor’un tek golünü ise 90+2. dakikada Osman Katipoğlu kaydetti.

Süper Lig hayali her geçen gün gerçeğe dönüşüyor

Bu farklı galibiyetin ardından puanını 69’a çıkaran Kocaelispor, liderliğini sürdürerek Süper Lig hedefi doğrultusunda büyük bir avantaj elde etti.

Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasındaki yerinde kaldı ve gelecek sezon 2. Lig’de mücadele etmeye hazırlanıyor.

Tribünler bomboş, sadece 4 taraftar vardı

Kocaelispor’un tarihi galibiyetine ev sahipliği yapan stadyumda, Sakaryaspor karşılaşmasından sonra verilen saha kapatma cezası nedeniyle ev sahibi tribünler boş kaldı. Öte yandan zor bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor’un sadık taraftarlarından yalnızca 4 kişi, takımlarını desteklemek için stadyuma gelerek karşılaşmayı izledi.

Sahadaki futbol coşkusu, tribünlerdeki sessizlikle tezat oluşturdu.