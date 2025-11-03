Şaşkınlık yaratan olay Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Araç satın almak isteyen bir vatandaş beğendiği aracı önce ekspertize soktu. Ekspertizden geçen aracı satın alan şahıs aracına benzin koyduktan sonra yola çıktı. Ne olduysan o anda oldu.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Aracıyla 20 dakika kadar yolculuk eden şahıs araçtan çıkan dumanlardan dolayı aracından anında çıktı. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürülen aracın motoru kullanılmaz hale geldi.

SORUMLULUK KABUL ETMEDİLER

Satıcının masrafın yalnızca üçte birini üstlenmeyi teklif ettiği, ekspertiz firmasının ise sorumluluk kabul etmediği öğrenildi.