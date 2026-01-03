Samsun'un Vezirköprü ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 90 yaşındaki yatalak hasta Zeynep Kaya ile 38 yaşındaki gelini Tuğba Kaya, yaşamın yitirdi. Alınan bilgiye göre Vezirköprü ilçesine bağlı Göl Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa Kaya'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yatalak hasta Zeynep Kaya ile gelini Tuğba Kaya'nın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeynep ve Tuğba Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

