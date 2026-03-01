Süper Lig’in 24’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.
6’ncı dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası sol çaprazından kaleye şut çeken Camara’nın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri geldi.
20’nci dakikada Celil Yüksel’in ara pasıyla buluşan Mendes’in ceza sahası içinden kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
32’nci dakikada Tomasson’un yerden ceza sahasına gönderdiği topun gelişine vuran Van Drongelen’in şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
51’inci dakikada Elayis Tavsan’ın penaltı noktasına çıkarttığı topla buluşan Holse’nin vuruşunda kaleci Burak Bozan topu kornere gönderdi.
59’uncu dakikada Celil Yüksel’in yerden ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta topa gelişine vuran Van Drongelen, topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Mehmet Türkmen’in VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.
71’inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Elayis Tavsan’ın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı