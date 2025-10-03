Samsun Büyükşehir Belediyesi, ağaçların mezar taşlarına zarar verdiğin gerekçesiyle kentteki mezarlıklarda bulunan 4 bin 566 ağacı kesip satma kararı aldı. Belediye, ağaçların satış miktarını da 1 milyon 976 bin TL olarak belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait mezarlıklarda bulunan toplam 4 bin 566 ağacı ihaleyle satışa çıkardığını duyurdu. Belediye, ağaçların mezar taşlarına ve alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle, kesim ve satış işlemlerinin açık teklif usulüyle yapılacağını açıkladı.

Çam grubu olarak kaydedilen ağaçların peşin satış bedeli 1 milyon 976 bin TL olarak belirlendi. İhalenin, 9 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında yapılacağı bildirildi.