Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden ayrılan Fatma Bulut'tan (48) bir süre haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı.

Aile bireylerinin yaptığı aramalar sonucunda Bulut, evinin yakınındaki sulama kanalında bulundu. Yakınları tarafından sudan çıkarılan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Bulut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sulama kanalı ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.