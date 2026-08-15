Olay, dün gece saatlerinde Bafra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi.
Sevilay Dönge, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Dönge'nin olay sırasında üzerinde kıyafet bulunmadığı öğrenildi.
Sevilay Dönge'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında F.K. isimli erkek gözaltına alındı.