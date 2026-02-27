UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Makedonya ekibi Shkendija'yı deplasmanda 1-0, Samsun'da ise 4-0 yenerek toplamda 5-0'la eleyerek son 16 turu biletini alan temsilcimiz Samsunspor'un rakibi, İspanya'dan Rayo Vallecano oldu.
Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz, ilk maçını 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş maçını ise 19 Mart'ta İspanya'da oynayacak.
İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Crystal Palace-AEK Larnaca
Sigma Olomouc-Mainz 05
Lech Poznan-Shakhtar Donetsk
Samsunspor-Rayo Vallecano
AZ Alkmaar-Sparta Prag
Celje-AEK Athens
Fiorentina-Rakow
Rijeka-Strasbourg.