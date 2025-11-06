UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor, evinde Hamrun Spartans'ı 3-0 mağlup etti.

GOLLE BAŞLADI

18. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi: 1-0.

30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmasının ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

VİTES YÜKSELTTİ

58. dakikada Samsunspor, farkı 2'ye yükseltti. Zeki, sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışındaki Emre Kılınç'a topu aktardı. Topu düzelttikten sonra uzak mesafeden şutunu çeken Emre, harika bir golle takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

77. dakikada fark 3'e çıktı. Kaleci Okan'ın yolladığı topu, Emre bekletmeden Holse'ye aktardı. Cza alanı içine giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Holse, solundaki Marius Mouandilmadji'yi topla buluşturdu. Marius Mouandilmadji, tek dokunuşla ağları buldu: 3-0.

3'TE 3 YAPTI

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi. Hamrun Spartans'ı da 3-0 yenen temsilcimiz, Konferans Ligi'nde topladığı 9 puanla 3'te 3 yaptı.

Samsun ekibi, sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.