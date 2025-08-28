UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor ile Panathinaikos Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsunspor, rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Temsilcimiz Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

27 yıl sonra ilk kez taraftarının önüne Avrupa maçında çıkan Samsunspor’da 19 Mayıs Stadı’nda maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin çoğu satıldı. Karşılaşmayı 26 bin futbolsever izledi.

Samsunspor–Panathinaikos rövanş maçı, UEFA tarafından en yüksek seviye riskli maç kategorisine alındı. Bu sebeple Samsun Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik önlemleri aldı. Karşılaşmada 1015 polis ve 550 güvenlik görevlisi görev aldı.