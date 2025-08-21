UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi ile Atina Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Samsunspor, 27 yıl sonra çıktığı ilk Avrupa sınavından 2-1 mağlup ayrıldı.

Dengeli geçen karşılaşmada ilk devre golsüz berabere sona erdi. İkinci yarıya iyi başlayan Samsunspor, Logi Tomasson'un kaydettiği golle öne geçti. Panathinaikos, 66. dakikada Giorgos Kiriakopoulos ile beraberliği yakaladı. 74. dakikada Erik Palmer-Brown'un kaydettiği gol maçın sonucunu belirledi.

Samsunspor, bu karşılaşma ile UEFA'nın organize ettiği bir turnuvada 27 yıl sonra boy gösterdi.

UEFA organizasyonunda ilk olarak 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası'nda mücadele ederek yer alan Samsunspor, 1997-1998 sezonunda da aynı turnuva ya katılmayı başardı. Son Avrupa maçına 5 Ağustos 1998 tarihinde Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşısına çıkan Samsunspor, bu karşılaşmadan 3-0 yenik ayrılmıştı.

Samsunspor, 60 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa Lig'i play-off turunda mücadele etti. Logi Tomasson, Karadeniz ekibinin Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden futbolcu olarak tarihe geçti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Samsunspor'un Yunanistan'da oynadığı Panathinaikos maçında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen taraftarlar, Karadeniz ekibine destek verdi.

Samsunspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara teşekkür ederken, şu ifadeleri kullandı:

""Avrupa’da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesi, değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri hem gururlandırdı hem de daha da kenetledi. Şimdi tek hedefimiz, Atina’dan güçlü bir skorla dönmek ve ülkemizi onurlandırmak. Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya, dostluk köprüsü kurmaya geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh...Bizim Samsunspor’un söylemiyle de, 'Sahada rekabet, tribünde dostluk..."