Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Gaziantep FK müsabakasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Cherif Ndiaye'nin cezasına itiraz ettiklerini açıkladı.

Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının hakem 4'lüsüne tepki gösterdi.

Hakemin verdiği kararların maçın önüne geçtiğini ileri süren Çapa, "Karşılaşmayı izleyenler, hakemin vermiş olduğu kararların tamamen maçın önüne geçtiğini çok net bir şekilde görmüş oldu. Yaşanan olay, açıkçası sadece sahada değil, devre arasında da hiç beklemediğimiz, futbola hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Televizyonlardaki bazı yorumcu arkadaşları da takip ediyorum, dinliyorum. Kaptanımız Zeki Yavru'nun vermiş olduğu tepkiye biraz fazla tepki gösteriyor. Ama şöyle bir şey var, bir defa, 2 defa, 3 defa canınız acıdığında böyle bir tepki verebilirsiniz. Ama o duruma gelene kadar yapılanlar hiçbir şekilde konuşulmuyor. Oyuncumuz Cherif Ndiaye'ye haksız yere verilen ikinci sarı kart, yemiş olduğunuz birinci golden önceki Zeki'ye yapılan faul, ikinci golden önce Yunus'un herhangi bir faulle ilgisi olmayan bir pozisyonda faul çalınması yani bunlar konuşulmuyor." diye konuştu.

Fuat Çapa, Türkiye'de 10 yılın üzerinde görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzlerce defa soyunma odasında bulundum. Devre arası hiçbir hakemin güvenlik güçleriyle gelip takımı sahaya çağırdığını görmedim. Gaziantep FK maçında bizi polis eşliğinde sahaya çağırdı hakem. Buradaki olay sadece o değil, şimdi bizim içimizde yabancı oyuncular var, şu anda yabancı hocamız var. Biz neden hep böyle kötü gündemlerle yurt dışında gündeme gelelim, neden? Önümüzdeki oynayacağımız karşılaşmalarda, oyuncumuz eksik olacak. Bizim için her oyuncu değerli, kıymetli. Ama haksız yere almış olduğu kart, insanı gerçekten çok üzüyor. İtiraz ettik, ne çıkacak tam bilmiyorum. Eğer vicdanen bakacak olursak verilen kartın ben iptal olacağını ümit ediyorum. Çok mu ümitliyim? Bilmiyorum artık göreceğiz. Burada federasyonun da vereceği kararı göreceğiz, Çünkü geçmişte bunun örnekleri var. Burada alınacak karar açıkçası federasyon nezdinde kendi yerimizi de görmüş olacağız. Yaşanan olaylar çok üzücü. 2,5 senedir hiçbir şekilde hakemleri gündeme getirmedik, konuşmadık. Ama görüyoruz ki, konuşulmadığı zaman daha çok canınızı acıtıyor, daha çok haksızlığa uğruyorsunuz."

Karşılaşmada 1-0 öne geçtikten sonra Gaziantep FK'lı bir oyuncunun yüzünü tutarak yerde yattığını hatırlatan Çapa, "Van Drongelen gol atıyor. Gol attıktan sonra yere yatan oyuncu bakıyor. Bizim oyuncuların sevindiğini görünce, sanki darbe almış gibi yüzünü tutuyor. Eğer Türk futbolunun gelişmesini konuşacaksan bu tür noktalara odaklanalım. Bugüne kadar Samsunspor'un hangi oyuncusu centilmenliğe uymayan bir tepkiyi vermiş? Bunları konuşmadan, bunların üzerine düşünmeden yorumlar yapılmamalıdır. Bazı yorumcuların yapmış olduğu yorumlar da açıkçası çok taraflıdır. Bu da çok üzücü. Hepimiz camianın içindeyiz. Herkes herkesi çok iyi biliyor. Yorumculuk yapan kişilerin hakemliklerini biliyoruz. Şu anda yapmış oldukları yorumları da biliyoruz. Lütfen biraz kendileri de aynaya baksınlar. Ona göre davransınlar." ifadelerini kullandı.