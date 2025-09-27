Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Samsunspor'da Cherif Ndiaye, 37. ve 45+5. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kartla birlikte Ndiaye, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

'İKİ PUANIMIZ ÇALINDI'

Maç sonunda Samsunspor cephesinden hakem Batuhan Kolak’a büyük tepki vardı. Teknik direktör Thomas Reis yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sezon başından beri, hatta göreve geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız en iyi ilk yarılardan birini ortaya koyduk. Hatta belki de en iyisini oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Tabii bizler de zor günler geçirebiliyoruz. Ancak bugün, sahada çok zor bir gün geçiren bir hakem vardı. Vermiş olduğu kararlarla çok kötü bir performans gösterdi.

Yediğimiz ilk golde Zeki’nin pozisyonunda faul olduğunu düşünüyorum. Sonrasında ise kırmızı kart kararı geldi. O pozisyonda önce topa müdahale eden oyuncu bizim futbolcumuzdu. Ne yazık ki bu karar kırmızı kartla sonuçlandı ve oyunun seyrini değiştirdi. Bugün kesinlikle bizim iki puanımız çalındı diyebilirim.”

SAMSUNSPOR BAŞKANINDAN BÜYÜK TEPKİ

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım da HtSpor’a yaptığı açıklamada, "Gereksiz yere 50 dakika 10 kişi oynadık. Fenerbahçe ile maç oynayacağız, forvetimiz yok. MHK Başkanına söylüyorum: Yeter artık! Hakemlerin elinde rezil oluyoruz. Resmen Fenerbahçe maçını kaybedelim diye yapıyorlar!" dedi.

‘YAŞADIĞIM EN KARA GECE’

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru da kararlarını sert sözlerle eleştirdi. Yavru: “Yaklaşık 15 yıllık üst düzey futbol kariyerimde yaşadığım en kara gece… Belki de kendi futbol kariyerim adına kelimelerimi düzenleyip seçmeye çalışıyorum. Kimseye haksızlık, saygısızlık etmeden konuşmak istiyorum. Öncelikle tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyorum bu konuyla alakalı meşgul ettiğim için. Peygamber Efendimizin güzel bir hadisi var: ‘Canı yanan, sabretsin. Can yakanda yanacağı günü beklesin.’ Biz o günü bekleyeceğiz, göreceğiz.” dedi.