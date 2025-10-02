Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oldu. Municipal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Samsunspor, 1-0 kazandı.

Samsunspor, karşılaşmanın 10. dakikasında Anthony Musaba'nın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. İlk devrede başka gol sesi çıkmazken devreye Samsunspor'un tek gollü üstünlüğü ile girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken temsilcimiz Polonya'da 3 puanının sahibi oldu.

EN SON 1998'DE KAZANMIŞTI

Samsunspor, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk galibiyetini elde etti. Temsilcimiz son olarak 25 Temmuz 1998 tarihinde İngiliz ekibi Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etmişti. Bu galibiyetle birlikte Samsunspor, Avrupa'daki 7. galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla beraber Samsunspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı. Legia Varşova ise açılışı puansız yaptı.

Samsunspor, ikinci hafta maçlarında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 23 Kasım tarihinde sahasında konuk edecek. Legia Varşova, Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.