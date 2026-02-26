UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 52. dakikadasında Samsunspor, penaltı kazandı. 53'te topun başında geçen Ntcham, ağları buldu: 1-0. Dakikalar 71'i gösterirken Ndiaye farkı 2'ye çıkarttı. İlk maçta da golle buluşan Marius Mouandilmadji 79 ve 90+2'de attığı gollerle skoru ilan etti. Maçı 4-0 kazanan Samsunspor, turu ise 5-0'lık toplam skorla geçen taraf oldu.

Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi yarın saat 16.00'da çekilecek kura sonucunda Rayo Vallecano ya da Shakthar Donetsk olacak. İlk maç 12 Mart'ta Samsun'da, rövanş maçı ise 19 Mart'ta deplasmanda oynanacak.