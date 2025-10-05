Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı.