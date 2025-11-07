UEFA Konferans Ligi’nin 3’üncü haftasında Samsunspor, Hamrun Spartans’ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkanvekili Bilen, “Bugün son derece mutluyuz. Konferans Ligi’nde gol yemeden, oynadığımız 2 maçta 3’er gollü galibiyetle, 9 puana ulaştık. Hem Samsunspor camiasına, Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada emeği geçen başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbol direktörümüze, 17 bini aşkın bizi desteklemeye gelen, vefakar, cefakar, Samsunspor’a gönül vermiş taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Play-off’u garantilemiş olduk. Başkanımızın ifade ettiği Samsunspor olarak, ‘Biz bitti demeden bitmez’ sloganımızın arkasında durarak, son maça kadar ülkemize kazandıracağımız puanlar ve Avrupa’da sesimizi duyurma anlamında son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Önümüze yeni bir hedef koyduk. Play-off’u garantilediğimize göre neden ilk 8 arasına girip, orada rakibimizi beklemeyelim” diye konuştu.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu maçın geride kaldığını belirten Bilen, “Pazar günü ligde bir Eyüpspor maçımız var. Maç maç düşünüyoruz. Eyüpspor maçında da taraftarımızın desteğiyle milli araya moralli girmek istiyoruz. Oyuncularımız her türlü övgüyü hak ediyorlar. Taraftarlarımızı da stada bekliyoruz. Coşkulu şekilde maçı kazanalım. Yoğun ve tempolu bir fikstürümüz var. Biz inanıyoruz, başkanımız bize inanıyor. Adım adım zafere koşuyoruz. Maça gelen taraftarlarımıza teşekkür etmekle birlikte, bizi bugün burada yalnız bırakan taraftarlarımıza aracılığınızla seslenmek istiyorum. Diyorum ki; en azından sahada ter döken futbolcu kardeşlerimize saygı duymak. Ya da onları sahada yalnız bırakmamak adına amasız, fakatsız ve mazeretsiz Pazar günü ve bundan sonraki maçlarda da desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.