UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında Samsunspor, Mainz’a konuk oldu. Temsilcimi, Almanya deplasmanında rakibini 2-0 mağlup oldu.



Mainz'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Widmer ve 48. dakikada penaltıda Amiri kaydetti. Temsilcimiz, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde yoluna play-off turunda devam edecek.

Samsunspor'un üst turdaki muhtemel rakipleri Kosova ekibi Drita ve Finlandiya temsilcisi Kuopion oldu. 16 Ocak 2026'da yapılacak kura çekiminin ardından temsilcimizin rakibi netleşecek. İlk maçlar 19 Şubat 2026 rövanş ise 26 Şubat 2026'da oynanacak.