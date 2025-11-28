UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşı karşıya geldi. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardında puanını 10'a yükselten Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde zirvedeki yerini korudu. Breidablik ise puanını 2'ye yükseltti.

Samsunspor, İzlanda deplasmanında UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde ilk kez gol gördü. Breidablik ise ilk kez ağları havalandırdı.

Breidablik, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında David Ingvarsson'un kaydettiği golle öne geçti. Samsunspor, bu gole 20. dakikada Marius Mouandilmadji ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 berabere sona eren karşılaşmanın 55. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Marius Mouandilmadji, Samsunspor'u öne geçiren golü ağlara gönderdi. Breidablik, Kristofer Kristinsson'un 72. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sona erdi.