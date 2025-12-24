Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Samsunspor, sahasında ağırladığı ikas Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
10’uncu dakikada Soner Aydoğdu’nun topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
12’nci dakikada Soner Aydoğdu’nun ceza sahasına yaptığı ortada Holse indirdi. Mouandilmadji’nin gelişine yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
23’üncü dakikada ceza sahasına çalımlarla gelen Mouandilmadji’nin şutunda kaleci Jankat Yılmaz ayaklarıyla gole izin vermedi.
33’üncü dakikada Mendes’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Soner Aydoğdu’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
44’üncü dakikada Mendy’nin ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ömer Efe Ay’ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu Samsunspor defansı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
68’inci dakikada Holse’nin pasıyla topla buluşan Mouandilmadji’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
70’inci dakikada Samsunspor defansından seken topla buluşan Metehan Altunbaş’ın vuruşunda ağlara giden top VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.
82’nci dakikada Soner Aydoğdu’nun ara pasıyla buluşan Mendes’in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
90'ıncı dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Berke Deniz Baran'ın aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Kerem İlitangil
SAMSUNSPOR: Posiadala - Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 76 Deniz Şeker), Makoumbou (Dk. 88 Eyüp Değirmenci), Emre Kılınç (Dk. 46 Soner Gönül), Holse (Dk. 88 Muhammet Talha Akyüz), Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül (Dk. 62 Polat Yaldır), Mouandilmadji
İKAS EYÜPSPOR: Jankat Yılmaz - Talha Ülvan, Berhan Kutlay, Mendy, Ömer Ceyhan, Deniz Salih Aydoğdu (Dk. 88 Ömer Faruk Uğurlu), Ömer Bedir Kaya, Eren (Dk. 46 Talha Akkaya), Christ Sadia (Dk. 69 Burak Işık), Ömer Efe Ay (Dk. 80 Berke Deniz Baran), Metehan
GOLLER: Dk. 10 Mouandilmadji, Dk. 33 Soner Aydoğdu (Samsunspor) - Dk. 90 Berke Deniz Baran (İkas Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Holse (Samsunspor) - Ömer Efe Ay (İkas Eyüpspor)