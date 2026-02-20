UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile temsilcimiz Samsunspor, Todor Proeski Arena’da karşılaştı. Samsunspor, 7. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Cherif Ndiaye'nin yerine oyuna dahil olan Marius Mouandilmadji, 77. dakikada attığı golle Samsunspor'u galibiyete taşıdı. Sağ kanattan Carlo Holse'nin ortasını iyi takip eden Mouandilmadji, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat 2026 tarihinde Samsun'da oynanacak.

Samsunspor, karşılaşmanın hemen başında kazandığı penaltı vuruşunu ise gole çeviremedi. Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

FINK İLK MAÇINA ÇIKTI

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor'la ilk resmi karşılaşmasına çıkan teknik direktör Thorsten Fink, son oynanan Hesap.com Antalyaspor maçına göre kadroda birisi zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hesap.com Antalyaspor müsabakasına göre UEFA'ya bildirilen listede isimi yer almayan Yalçın Kayan'ın yanı sıra Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine kaleci Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou'ya ilk 11'de şans verdi.

Samsunspor, Shkendija maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.

SAMSUNSPOR TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.

Kırmızı-beyazlı yaklaşık 1500 taraftar, misafir takım tribünlerini tamamen doldurdu.

Üsküp kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.

Stadyumda çok az sayıda Shkendija taraftarları ise takımlarına destek oldu.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç, Shkendija karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.