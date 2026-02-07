Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Trabzonspor maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. İLK 11'LER Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Mustafa, Augusto, Onuachu Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor. Samsunspor ise bu maç öncesinde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi ile 30 puan topladı.

