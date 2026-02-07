Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un 3-0 kazandığı karşılaşmada üç gol iptal edildi.

Mücadelede 38. dakika oynanırken Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin Paul Onuachu'nun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakemin kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Hakem Onuachu'nun ofsayta yakalandığını belirledi.

Trabzonspor'un 57. dakikada bulduğu bir gol de Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası iptal edildi. Chibuike Nwaiwu'nun kaptığı top sonrası hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da Christ Oulai'nin havadan pasında Onuachu topu kafayla ağlara gönderdi. Hakem Alper Akarsu önce gol kararı verirken, VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izledi ve Nwaiwu'nun faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, pozisyon sonrası yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

Pozisyonun dönüşünde Samsunspor'un kullandığı serbest vuruşta Zeki Yavru'nun vuruşunda top barajdan döndü. Dönen topa bu kez Olivier Ntcham vurdu. Savunmadan seken topu önünde bulan Cherif Ndiaye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, Ndiaye'nin ofsaytta olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. Böylece Karadeniz derbisinde ağlara giden üçüncü top da gol değeri kazanmadı.