UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu eşleşmesinde Panathinaikos ile eşleşen temsilcimiz Samsunspor'un deplasmanda oynayacağı ilk maça Atatürk formasıyla çıkmak istemesi Yunanistan'da olay yaratmıştı.
Yunanistan basını söz konusu formanın 'kışkırtıcı' bulunduğunu yazdı. Geçtiğimiz günlerde Yunan ekibinin yetkililerin, formanın 'provakatif' olacağı ve giyilmesinin önüne geçmek için UEFA'ya başvuruda bulunacağı öne sürülmüştü.
'ORTAMI GERMEYE GEREK YOK'
Samsunspor, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışına ithafen "Yol gösteren bir çift göz" sloganıyla özel bir forma tasarlamıştı. Üzerinde Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı bu formayı, Yunanistan'da Panathinaikos karşısında giymek isteyen Samsunspor'un bu hamlesi Atina'da tepkiyle karşılandı.
Konu ile ilgili Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'a önemli açıklamalarda bulundu.
Ortamı germeye gerek olmadığını belirten Yıldırım, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
Karadeniz ekibi, 21 Ağustos Perşembe günü eşleşmenin ilk maçında Panathinaikos'a TSİ 21.00'de konuk olacak.