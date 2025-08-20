Avrupa'daki yatırımlarını artıran iş insanı Yüksel Yıldırım, bu kez Uzak Doğu pazarında dev bir anlaşmaya imza attı.



Samsunspor'un Başkanı ve madencilik şirketi CoreX'in sahibi olan Yıldırım, Çin'in hakim olduğu Brezilya maden sahasına tarihi bir anlaşmayla giriş yaptı.



465 MİLYON DOLARLIK TARİHİ ANLAŞMA



Mining'de yer alan habere göre, söz konusu anlaşmanın detayları BHP tarafından duyurulurken, anlaşmanın 225 milyon dolara kadar olan kısmının gelecekteki üretim ve projeyle ilgili hedeflere bağlı olduğunu belirtildi.







DEV MADENİ ÇİNLİLERİN ELİNDEN KAPTI



Geçtiğimiz ay Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika pazarındaki girişimlerini hızlandıracağının sinyallerini veren Yüksel, dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden BHP Group Ltd'nin Brezilya’daki Para eyaletinde bulunan Carajas bakır madenlerini 465 milyon dolara satın almak için anlaşmaya varmasıyla birlikte bölgedeki Çin hakimiyetine de büyük bir darbe vurmuş oldu.



BHP'nin sonuçlarına göre Carajas madeni, Haziran 2025'e kadar olan dönemde 9.400 ton bakır üretti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimde %15'lik bir artış yakaladı.

