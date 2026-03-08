Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Samsunspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar, Mert Müldür'ü ıslıklayarak protesto etti.

Karşılaşmada 23. dakika oynanırken Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin golüyle 2-1 öne geçti. Gelişen Samsunspor atağında savunmanın arkasına atılan topa Logi Tomasson hareketlendi. Mert Müldür, daha avantajlı olmasına rağmen topa müdahale edemedi. Tomasson'un ortasında topu iyi kontrol eden Mouandilmadji, yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Fenerbahçe taraftarları, gol öncesinde Tomasson'u takip etmeyi bırakan Mert Müldür'ü protesto etti. Taraftarlar, golde hatası olduğunu düşündükleri 26 yaşındaki futbolcuya top her geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini gösterdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ise futbolcusu ile konuşarak moral verdi.