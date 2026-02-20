UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Shkendija'yı 77'de Marius Mouandilmadji'nin attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Cherif Ndiaye'nin 7. dakikada penaltı kaçırdığı karşılaşmada oyun üstünlüğünü sağlasa da skora gidemeyen Kırmızı-Beyazlılar, aradığı golü maçın son çeyreğinde buldu.

Samsunspor'da ilk maçına çıkan Alman teknik direktör Thorsten Fink ise karşılaşmanın ardından kendisinden önce görev alan vatandaşı Thomas Reis'ın hakkını teslim etti.

"BU GALİBİYET BANA YAZMAZ"

Fink, maç sonu açıklamasında, "Buraya geleli henüz 2 gün oldu. Bu galibiyet bana yazmaz. Galibiyette Thomas Reis'ın büyük katkısı var" diye konuştu.

Karadeniz ekibiyle çıktığı ilk maçta Avrupa sahnesinde önemli bir avantaj elde eden Fink, bir sonraki sınavına Trendyol Süper Lig'de 22 Şubat Pazar günü Karagümrük deplasmanında çıkacak.