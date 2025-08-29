UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kurası Monako'da çekildi. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor'un rakipleri çekilen kura sonucunda belli oldu.

Kuraya 5. torbadan dahil olan Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri netleşti.

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri: Dinamo Kiev, Legia (D), AEK, Mainz (D), Hamrun, Breidablik (D)

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

 