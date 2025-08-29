UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kurası Monako'da çekildi. Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Samsunspor'un rakipleri çekilen kura sonucunda belli oldu.
Kuraya 5. torbadan dahil olan Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri netleşti.
İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri: Dinamo Kiev, Legia (D), AEK, Mainz (D), Hamrun, Breidablik (D)
Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.