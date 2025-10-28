Süper Lig'i Avrupa'da temsil eden ekiplerden Samsunspor'da dolandırıcılık kaosu yaşanıyor. Samsunspor'un Başkan Yardımcısı Serkan Kaya’nın adını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunuldu.

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Serkan Kaya’nın adı kullanılarak, bazı firmalar ve iş insanlarıyla “loca satışı” veya “sponsorluk vaadi” altında dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu tespit edildi. Sahte hesaplar üzerinden yapılan bu girişimlerde, dolandırıcılar Serkan Kaya’nın fotoğrafını ve ismini kullanarak kişilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçti ve binlerce dolar tutarında sahte ödeme taleplerinde bulundu.

YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Yaşananların ardından Karadeniz ekibi, duruma müdahil oldu. Samsunspor, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak kamuoyunu uyardı. Açıklamada, kulüp yöneticilerinin veya çalışanlarının hiçbir şekilde şahıslar üzerinden para talebinde bulunmadığı vurgulandı ve bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde emniyet birimlerine bilgi verilmesi istendi. Dolandırıcıların yalnızca Samsunspor değil Trabzonspor'a yönelik de benzer bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Serkan Kaya, şunları söyledi: “Adımı ve görevimi kullanarak yapılan bu tür dolandırıcılık girişimleri sadece beni değil, kulübümüzün ve camiamızın itibarını hedef alıyor. Gerekli yasal süreci başlattık. Kamuoyunun ve firmaların bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmemesini rica ediyorum.”

Samsunspor Kulübü Hukuk Departmanı, bu tür yasa dışı girişimlere karşı resmî suç duyurusunda bulunulduğunu ve sürecin Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütüldüğünü açıkladı.