Süper Lig’in 11’inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Samsunsupor’a 3-1 mağlup oldu.
5’inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Musaba’nın şutu ağlarla buluştu: 0-1. 12’nci dakikada topla ceza alanına giren Celil’in ara pasıyla topla buluşan Ndiaye topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
İlk yarısı 2-0 tamamlanan maçın 56’ncı dakikada rakip yarı alanda Ndiaye ile paslaşarak ceza alanına giren Satka’nın vuruşu ağlarla buluştu: 0-3. 58’inci dakikada Andzouana’nın pasıyla topla buluşan Umut Nayir’in vuruşu filelerle buluştu:1-3. Karşılaşma Samsunspor’un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.