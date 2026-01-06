Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen Şafak Çelik'in evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
37 yaşındaki öğretmenin naaşı, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Genç öğretenin intihar etmeden önce paylaştığı bir video ortaya çıktı.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, genç öğretmen kumar bağımlılığı nedeniyle büyük kayıplar yaşadığını aktardı.
Videoda Çelik, ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.
Genç öğretmenin videoyu yakınlarına gönderdikten sonra intihar ettiği iddia edildi.