İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler ile güneydoğuda birçok ilde, öğretmenler, cumhurbaşkanlığına sınıf listesinde kayıtlı olup sürekli devamsız olan öğrencileri ihbar etti. Bu ihbarlarla sanal öğrenci skandalı patladı. Öğretmenler; eğitim yılı başından bu yana 4 aydır okula hiç gelmeyen öğrencilerin adını, MEB’in sınıf listelerinden silmeyerek devamsızlık oranının düşürüldüğü veya gıyabında karne düzenlendiği endişesiyle CİMER’e başvurdu. Cumhurbaşkanlığı da inceleme başlattı.

ÖĞRENCİ SAYISI NET DEĞİL

MEB, 16 Ocak-2 Şubat 2026 tarihlerindeki yarıyıl tatilini, “İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ‘yaklaşık’ 18 milyon öğrenci karnelerini aldı” diye duyurdu. Bakanlık, öğrenci sayısını net açıklamak yerine, ‘yaklaşık’ ifadesini kullandı. Bu durum dikkat çekmese de birçok ilde öğretmenlerin şikayeti, sorunu farklı bir boyuta taşıdı. İlkokul 1. sınıf ve 2. sınıflara karne yerine dağıtılan Öğrenci Gelişim Raporları’nın öğrenci görünen devamsız öğrencilere verilip verilmediği bilinmiyor.

Öğretmenler, ilk dönem derse gelmeyen öğrencilere, sınıf listesinde kayıtlı olduğu için “Öğrenci Gelişim Raporu” düzenlendiğini ileri sürdü. Öğretmenler Eylül 2025’ten bu yana sınıf listelerinde adı olan ama okula gitmeyen öğrenci kayıtlarının silinmesini de istedi.

GELİŞİM RAPORLARI SAHTE

Cumhurbaşkanlığı, devamsız öğrencilere, karne ve Öğrenci Gelişim Raporu yazılıp yazılmadığını da inceleyecek. İstanbul’da bir okulda sınıf mevcudu 32 olmasına rağmen 19 çocuğun okula gittiği CİMER’e bildirildi. Ankara’daki bir okulda ise 40 kişilik sınıf mevcudunun 24’ü okula giderken 16’sı sene başından bu yana hiç gitmemiş. Yarıyıl tatili sonrası da kayıp öğrenciler okula dönmedi.

611 BİN ÖĞRENCİ KAYIP!

Türkiye’de örgün eğitimde kayıtlı öğrenci sayısı 17 milyon 956 bin 523’tür. Zorunlu eğitim çağında olan 611 bin 612 çocuk okula hiç kayıt olmamış. Bir de kayıtlı olup okula hiç gitmeyenler var. MEB’in son verilerinde net okullaşma oranı ilkokul yüzde 95. 6, ortaokul yüzde 89.3, ortaöğretim yüzde 83,2. Bu oranlar, okul dışındaki öğrenci sayısının 1 milyon çocuğu geçtiğini gösteriyor.

CİMER’e yaptıkları ihbar başvurularında öğretmenler kayıp öğrenci ve sanal karne skandalını şöyle anlattı:

SİSTEM, DEVAMSIZLIĞI SİLMİYOR

İlkokul öğretmeni B.T: “Devlette 30 yıllık öğretmenim. Birinci sınıfları okutuyorum. Bakanlık, ‘Öğrenci Gelişim Raporu’ istedi. Eylül 2025’ten bu yana 19 öğrenci okula geliyor. Sınıf listesinde kayıtlı görünen ama hiç gelmeyen 12 öğrenciyle sınıf mevcudu 31’e çıkıyor. Devamsız öğrencilerin silinmesini her gün işaretlememe rağmen kayıtlarını sistem silmiyor. Hiç birini tanımıyorum.”

“ÖĞRENCİLERİ HİÇ GÖRMEDİM”

İLKOKUL öğretmeni Y.S: “Sınıf mevcudunun 24’ü devamlı, 16’sı sürekli devamsız. Gelişim raporlarında, çocukların sosyal duygusal öğrenme becerilerini yazdık. Hiç görmediğim öğrencilerin, gelişip gelişmediğini nasıl bileyim? MEB’e ‘sürekli devamsız’ diye defalarca bildirdim. Kayıtları, sistemden silinmedi. Devamsızlara, karne veya gelişim raporu verilmesinden şüpheleniyorum.”

Devamsızlık oranı düşürülüyor

İlkokul öğretmeni R.K: “Sınıfımdaki öğrencilerin yarısı, elülden bu yana yok. Devamsızlıklarını e okula her gün girdim. 4 aydır gelmeyen bu çocuklar, sınıfımda öğrenci görünüyor. Adı Hira Nur olan iki öğrenciden biri devamlı biri devamsız. Sürekli devamsız öğrenciler sistemden silinmiyor. Böylece öğrenci devamsızlık oranları düşürülüyor.”

90 gün devamsızlık yapan nasıl kayıtlı görünür

Eğitim-öğretim yılı 180 iş günü. Bir öğrenci 10 gün raporsuz, 20 gün raporlu, toplam 30 gün devamsızlık yapabilir. 5 gün gelmeyince velisine e posta atılır. 10 gün gelmeyince velisi okula çağrılıp, yazılı uyarılır. 90 gün olan birinci dönem boyu, 90 gün devamsızlık yapan öğrenci sayıları açıklanmıyor.