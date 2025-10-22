Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.A, Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukatı ile 15 yaşındaki mağdur çocuk Z.G.'nin ailesi hazır bulundu.

Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık S.A, "Ben fiziksel temasta bulunmadım, yalnızca internet üzerinden fotoğraf gönderdim. İnterneti daha dikkatli kullanmam gerekiyordu, pişmanım. Özgürlüğümü kaybettim, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti tarafından sanığa, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 16 yıl, "müstehcen görüntüleri yayma" suçundan 8 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da ikamet eden 32 yaşındaki iki çocuk babası S.A, telefonuna ve bilgisayarına indirdiği çocuk oyun uygulamaları üzerinden küçük yaştaki çocuklarla iletişim kurdu. Güvenlerini kazandıktan sonra çocuklardan fotoğraf isteyen S.A, Kastamonu'da yaşayan 15 yaşındaki Z.G. ile de uygulama üzerinden tanıştı.

Z.G.'den fotoğraf göndermesini isteyen sanık, daha sonra bu fotoğrafla şantaj yaparak, mağdurdan çıplak fotoğraflar talep etti. Durumdan rahatsız olan Z.G, 26 Ekim 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan sanığın dijital materyallerinde çok sayıda çocuğa ait müstehcen görüntü tespit edilmiş, S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.