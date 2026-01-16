Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım, Cenazemize Hoşgeldiniz, Aile Terbiyesi ve Adalet gibi birçok yapımda yer alan Ufuk Özkan, uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

Geçen aylarda tedavi gören Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine iki gün önce Bağcılar'daki bir hastaneye yeniden kaldırıldı, organ nakli kararı alındı.

Uygun donör bekleyen 50 yaşındkai oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son durumuyla ilgili dün yeni bir açıklama yaptı.

"AMELİYAT OLMASI İÇİN HERHANGİ BİR RİSK YOK"

Umut Özkan, ağabeyinin yemeklerini kendi yiyebildiğini ve ana öğünlerine ek olarak serum ile mama takviyesi aldığını söyledi.

Oyuncunun moralinin iyi olduğunu ve tüm tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Özkan, ameliyat olmasıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını vurguladı.

Umut Özkan sözlerine "Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim" diye devam etti.

DONÖR KAMPANYASI BAŞLATILDI

Öte yandan Ufuk Özkan için sosyal medyada da bir donör kampanyası başlatıldı. Kampanyada "Oyuncu Ufuk Özkan için kan grubu 0 veya B olan 18-65 yaş arasındaki herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan ve donör olmak isteyen kişiler lütfen bizimle iletişime geçilsin" denildi.

Acil karaciğer nakli yapılması gerek Ufuk Özkan için sanat camiası da seferber oldu.

Sanat dünyasından; Behzat-Süheyl Uygur kardeşler, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Melek Baykal, Perihan Savaş, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Pelin Öztekin gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yaptı.